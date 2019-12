Ancona, donna di 30 anni entra nuda in chiesa durante le celebrazioni di Santa Lucia (Di sabato 14 dicembre 2019) Una donna di trent'anni ieri pomeriggio è entrata nella chiesa di Sirolo, in provincia di Ancona, completamente nuda, poi si è messa a pregare ai piedi dell'altare. I tentativi del prete di coprirla non sono serviti a nulla e sono dovuti intervenire carabinieri e ambulanza per un trattamento sanitario obbligatorio.

