The Game Awards 2019 | Microsoft annuncia la Xbox Series X

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 13 dicembre 2019)ha colto il cosiddetto attimo fuggente per svelare al pubblico durante i The, la nuova console nota comeX ma conosciuta anche come Project Scarlett.laX Tralasciando il nome alquanto insolito, la nuova console propone un design original e unico nel suo genere, considerando quello al quale siamo stati abituati fino ad oggi. LaX vanta una griglia di ventilazione con retroilluminazione verde e slot per il lettore ottico. Il controller è simile a quello attuale ma con la differenza che presenta il pulsante Share per la rapida condivisione di screen e foto. La console è 4 volte più potente dellaOne X ed è estremamente silenziosa, può essere posizionata sia in verticale che orizzontale.X è compatibile con tutti i giochiOne e ...

juventusfc : #StatOfTheGame ?? I numeri di #LazioJuve ?? - ItaliaStartUp_ : Un nuovo gioco di Dungeons & Dragons sarà annunciato ai The Game Awards - - Multiplayerit : The Game Awards 2019, tutti gli annunci dello show -