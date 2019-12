Susanna Tamaro | «Mi ritiro dalla vita pubblica Non ho più energie…»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) «Mi». Un annuncio a sorpresa quello di, che ha lasciato interdette decine di lettori. Durante un incontro con il pubblico per festeggiare i suoi 62 anni la scrittrice ha spiegato di non riuscire più a sostenere quell’esposizione mediatica che tocca a chi come leilibri di successo. «Non ho più energie. Come sapete soffro di una sindrome neurologica, quella di Asperger, che dà tanti vantaggi, come una memoria spaventosa, ma anche tanti svantaggi, soprattutto dopo 50 anni…», ha affermato l’autrice di Va’ dove ti porta il cuore, la quale tuttavia ha precisato che non smetterà di scrivere.: «Mi. Non ho più energie…» «Scelgo di rimanere a casa per poter ancora scrivere…», ha dichiarato all’evento letterario, che ha poi aggiunto: «Finché ero ...

