“Sono ai domiciliari” Nina Moric | la confessione sui social lascia sgomenti i fan Cosa

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Un po’ come se le cose si fossero invertite. Si fa per scherzare naturalmente: parliamo die del suo ex marito Fabrizio Corona. Come molti si saranno resi conto, rispetto a diversi mesi fa, ha molto rallentato la sua attività sui. La meravigliosa modella, però, negli ultimi giorni ha ripreso ad apparire sulle piattaforme web e non ha abbandonato l’abitudine di chiacchierare con i propri fan. In particolare, una risposta ironica ha catturato l’attenzione del suo pubblico. Nella fattispecie, a chi gli ha chiesto che fine avesse fatto, ha replicato:ai. Il flash è stato corredato da alcune emoticon sorridenti e da diversi cuoricini. A provocare curiosità è che tale risposta è giunta pochi giorni dopo che è stata data la notizia relativa all’uscita dal carcere di Corona che finirà di scontare la pena in un istituto di cura. Pare che la modella ...

