Scuole chiuse per maltempo | Sala ironizza | “Per colpa dei romani sono sommerso dagli

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Ieri ho portato mia figlia al concerto di X Factor; una famiglia romana mi fa vedere il cellulare con il messaggio delleprevisto per il giorno dopo. I milanesi dietro simessi a ridere, ma perdeiio tutte le volte che nevicainvasohashtag #becchiudile. Per fortuna ha nevicato poco”. Il sindaco di Milano, Beppecosì sulla vicenda dellea Roma e Napoli per il. L'articoloper: “Perdeihashtag #beppechiudile” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma : Domani 13 dicembre 2019 chiuse scuole, parchi, cimiteri e ville storiche. Previsti venti forti e piogge. A seguito… - Agenzia_Ansa : #Maltempo allerta della protezione civile da Nord a Sud. Attesa la tempesta di Santa Lucia, neve a #Milano, venti d… - Agenzia_Ansa : Scuole chiuse a #Roma per il #maltempo. I presidi: 'C'è pioggerella, danno di immagine altissimo' #ANSA -