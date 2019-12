Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “La mia impressione è che la partita contro il Genk non sia stata l’ultima di Ancelotti ma la prima di. Isapevano già dell’esonero, hanno giocato diversamente, ho rivisto un Mertens felice, una velocità diversa da parte di tutti. Questo vuol dire che la squadra era stanca di Ancelotti, ma anche soddisfatta della scelta di”. Lo scrive Mariosul Corriere del Mezzogiorno. Con l’arrivo dila situazione è cambiata. Aipiace il nuovo tecnico, “sanno che l’arrivo diè una speranza concreta di vedersele prima o poi togliere. Perché adesso si può tornare a pensare solo al calcio”., scrive, “è uno di quei tecnici che aipiacciono d’istinto. Piace meno alla gente”. E ancora: «Forse non è un genio, non ha alle spalle un curriculum importante ma “conosce il ...

napolista : Sconcerti: “all’idea di Gattuso, i giocatori del Napoli sono tornati a sorridere. Si è visto col Genk” “La squadra… -