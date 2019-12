Polla | doni ai bambini nell’Ospedale

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBabbo Natale nel Vallo di Diano ha davvero un cuore grande così. Oltre a distribuireed allegria a tutti ied agli adulti che decideranno di visitare, fino al prossimo 22 dicembre, il suo villaggio incantato presso il gran teatro PalaDianflex di Atena Lucana, Santa Claus ha deciso di realizzare alcune iniziative per sostenere il reparto di Pediatria dell’ospedale “Luigi Curto” di. Domenica 15 dicembre si terrà una tombolata benefica. Si potrà comprare una cartella ad un prezzo simbolico; l’intero incasso verrà utilizzato per l’acquisto di giocattoli da regalare alla struttura sanitaria pubblica pollese e che verranno consegnati a bimbi in ospedale Lunedì 16 dicembre dal vero Babbo Natale in barba ed ossa, assieme ai suoi elfi e ad uno dei quattro fantastici pupazzi a grandezza natural. Il tutto verrà ampiamente documentato sulla pagina ...

