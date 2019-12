Pago concorrente al GF Vip 2020 | arriva l’annuncio a Verissimo

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Grande Fratello Vip cast: c’è, che lo annuncia aDomani pomeriggio andrà in onda una nuova puntata didi Silvia Toffanin. Tanti gli ospiti che intervisterà la compagna di Piersilvio Berlusconi, tra i quali anche il secondoufficiale del GF Vip. Difatti, durante la registrazione del programma, l’ex fidanzato di Serena Enardu ha fatto questo annuncio che ha lasciato tutti davvero di stucco. Per i pochi che non lo sapessero,ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Vip con la sua ormai ex. Difatti le cose tra i due non sono andate bene fin dall’inizio. E una voltati al falò di confronto hanno deciso di porre fine alla loro storia d’amore.al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini avrà maggiore fortuna?e Andrea Denver concorrenti del GF Vip: le parole di Gabriele Parpiglia ...

