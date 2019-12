Mattino | Gattuso teme che Ibra possa fare troppo la parte del leone nello spogliatoio

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Per il mercato di gennaio Rinonon ha fatto nomi. Vuole prima osservare la squadra in azione e poi capire di cosa c’è bisogno. Ilscrive che il tecnico sa chehimovicbbe comodo al Napoli. “Dihimovic e della possibilità di un suo approdo al Napoli gli hanno parlato. Il suo pensiero è chiaro: lo conosce,che in questoladelma sa anche che uno come lui fa la differenza solo con la sua presenza sul terreno di gioco”. Ma c’è una sola condizione che potrebbe aprire la strada per lo svedese, scrive il quotidiano: “Ma c’è un punto ed è Mertens. Solo la suanza potrebbe aprire a questa opzione. Mertens ha tre strade davanti a sé, tutte percorribili: restare fino a giugno, portare una squadra a gennaio o rinnovare ma alle cifre del Napoli e non sulla base delle idee cinese che gli ...

