Maltempo | scende la neve su Milano e Torino | scuole chiuse al sud

Leggi la notizia su inews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Si iniziano a registrare i primi provvedimenti a causa dele Roma, mentre invece al sud i sindaci chiudono leUn venerdì freddo è quello che sta trascorrendo l’Italia in questo momento. Il, infatti, sta mettendo in ginocchio l’intero stivale. Al Nord, come abbiamo anticipato nelle previsioni del mattino, … L'articololasual sud proviene da www.inews24.it.

Fridays_Bots : RT @zazoomnews: Maltempo Marevivo sostiene Fridays For Future e scende in campo per ripulire le spiagge [FOTO] - #Maltempo #Marevivo #sost… - Fridays_Bots : RT @zazoomblog: Maltempo Marevivo sostiene Fridays For Future e scende in campo per ripulire le spiagge [FOTO] - #Maltempo #Marevivo #sost… - zazoomblog : Maltempo Marevivo sostiene Fridays For Future e scende in campo per ripulire le spiagge [FOTO] - #Maltempo… -