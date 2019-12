LIVE Biathlon | 7 | 5 km sprint Hochfilzen 2019 in DIRETTA | iniziata la gara | Wierer e

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist dellafemminile 11.27 Ecco lo scenario innevato della località austriaca. Peraltro sta nevicando abbondantemente anche in Italia. Many strong athletes chose different start groups today in #HOC19. Do you already know whom you will follow? The competition is availableon https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/dk9jwmAydW — IBU World Cup (@IBU WC) December 13,11.24 Valj Semerenko (Ucraina) sarà la prima a partire. C’è tanta neve a. 11.23 I numeri delle favorite: 18 Eckhoff, 24 Olsbu Roeiseland, 33 Davidova, 36 Braisaz, 41 Vittozzi, 42 Oeberg, 47 Makarainen, 49 Herrmann, 53 Fialkova. 11.20 I pettorali di partenza delle italiane: 17 Federica Sanfilippo, 38 Dorothea, 41 Lisa Vittozzi, 70 Nicole Gontier. 11.16 Lisa Vittozzi dovrà invece cambiare passo: al momento la sappadina è 22ma in ...

