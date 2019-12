Johnson sfonda il “muro rosso”: la Brexit traina i conservatori (Di venerdì 13 dicembre 2019) Nella vittoria elettorale di Boris Johnson e dei conservatori alle recenti elezioni britanniche è insita una notevole lezione di pragmatismo. Get Brexit done: nonostante una campagna elettorale combattuta su programmi, temi sociali e questioni economiche la differenza abissale tra i Tory e i laburisti di Jeremy Corbyn è misurabile nella convinzione con cui i primi hanno convintamente affermato, con tre semplici parole, l’intento di concludere il percorso iniziato col referendum sul 2016. Mentre i laburisti tergiversavano, Johnson ha tirato dritto. Battendo il Regno Unito da Nord a Sud, visitando i distretti economicamente e socialmente più in difficoltà, conscio che in un sistema che conosce elementi crescenti di polarizzazione tra voto cittadino e voto rurale la differenza decisiva sarebbe stata fatta dalla conquista di quei distretti operai, minerari e industriali storicamente ...

