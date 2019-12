Giovanni Ciacci | “Detto Fatto è un programma finito Barbara D’Urso è vita”

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Me ne sono andato dalla Rai perché Dettostava affondando”. Quando l’ex non sceglie la via, più elegante, del silenzio.intervistato dal sito Di Lei racconta, tra l’altro, il dietro le quinte del suo addio alprecedentemente condotto da Caterina Balivo e poi passato nelle mani di Bianca Guaccero. “Trovo che Dettosia une che non abbia più nulla da dire. Anche se quando unva male, mi dispiace per le persone che ci lavorano – prosegue-. Ilnon era più quello di una volta, ècon l’andata via di Caterina Balivo. Dettoè unche ho amato tanto, ma con me non si sono comportati bene. Io volo alto e vado avanti per il mio. Certo, ci sono volute tre persone per sostituirmi: una al cambio look, una al gossip e una che parla di dive.” Per un anno, dopo ...

