Elodie racconta come è nata la storia d’amore con Marracash (Di venerdì 13 dicembre 2019) Sono una delle coppie più chiacchierate del momento: Marracash ed Elodie sembrano essere davvero innamoratissimi, non solo della musica, ma anche l’uno dell’altra. In una recente intervista rilasciata a Grazia, Elodie ha raccontato come è nata la loro storia d’amore. I due si sono conosciuti sul set di Margarita (il singolo cantato da entrambi) e da allora non si sono mai più lasciati. Quando ho visto arrivare Marracash (sul set di Margarita), io che sono sempre disinvolta davanti alla telecamera e so gestire bene ogni tipo di situazione, ho provato imbarazzo, mi sentivo osservata da lui. La sera, quando sono tornata a casa dopo aver girato il videoclip di Margarita, mi ha scritto un messaggio molto carino. Ma poi a cena l’ho invitato io. Noi ragazze di periferia sappiamo che se vuoi qualcosa devi andartelo a prendere. Nella vita, nel lavoro e anche in ...

