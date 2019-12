Depistaggio Borsellino | in aula le lacrime del pm indagato Palma “Io | accusata

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Caltanissetta, 13 dic. (Adnkronos) – (Dall’inviata Elvira Terranova) – Learrivano a sorpresa, all’improvviso, durante la deposizione fiume nell’Loforti del Tribunale di Caltanissetta. “Io adoravo il giudicee ora mi ritrovo ad essere attaccata dai suoi familiari. Non lo tollero, perché è profondamente ingiusto. Io a questo Stato ho regalato il 50 per cento della mia salute, oltre all’affetto di mio figlio che mi ha fatto perdere, per avere poi che cosa? Per essere indagata ingiustamente. Non lo tollero, no”. AnnamariaGuarnier è un fiume in piena. L’Avvocato generale di Palermo, che vieta le riprese e non si fa inquadrare dalle telecamere, depone al processo sulsulla strage di via D’Amelio che vede alla sbarra tre poliziotti: Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, accusati ...

