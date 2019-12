X Factor 2019 | la finale Le assegnazioni tra storia | testi e curiosità

Leggi la notizia su gqitalia

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tutto è bene quel che finisce... prima o poi. Dopo estenuanti battaglie a colpi di note e di mirabolanti scenografie, i sopravvissuti di Xsi apprestano a sferrare i loro ultimi colpi per cercare di sovrastare gli avversari e aggiudicarsi questa tredicesima edizione del talent. Sono rimasti quattro amici al bar, che però non danno l'idea di voler cambiare il mondo. Non quello della musica perlomeno. La girandolaconsisterà in un best of di brani già proposti. Qui di seguito trovate qualche curiosità su quelli di cui non abbiamo ancora parlato. I Booda ripropongono «Heartbeat» di Nneka Un brano dal sapore assolutamente “boodoso” quello della cantante nigeriana. Si tratta del primo singolo estratto dal suo secondo album No Longer At Ease (2008), prodotto da DJ Farhot, che ha preso il titolo dal libro della ...

