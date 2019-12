Roma | scontro mortale sul GRA | non ce l’ha fatta il motociclista

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 12 dicembre 2019)sul GRA: non ce l’hailferito dopo essersi schiantato contro un’auto. Le cause sono ancora da accertare.sul GRA: non ce l’hail: è morto dopo essere rimasto ferito gravemente stamattina, in un incidente sul Grande Raccordo Anulare di. Lo, per cause in … L'articolosul GRA: non ce l’hailproviene da www.meteoweek.com.

Adnkronos : #Gra #Roma, scontro auto-moto: morto centauro - enricobrz : @Agata81944994 @MaraTahnee @DODO_from_roma @carlaruocco1 O che non voleva votare SI come faceva il suo partito. Il… - venti4ore : Roma-Viterbo, è scontro tra Regione e Comitato: A.a.a. cercasi nuovo orario -