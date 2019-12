Renzi: toghe decidono cosa è partito

"La magistratura pretende di decidereè unno. E se al Pm affidiamo la titolarità dell'azione pplitica, quest'Aula fa un passo indietro per pavidità e lascia alla magistratura la scelta diè politica eno" Lo dicenel dibattito sul finanziamento alla politica in Senato. Il leader di Italia Viva aggiunge: "Per distruggere la reputazione di un uomo può bastare un titolo. Per ricostruirla sono anni".Poi:diritto e giustizia sono diversi da giustizialismo, "non ci faremo processare in piazza", cita Moro.(Di giovedì 12 dicembre 2019)