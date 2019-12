Nel Pinocchio di Matteo Garrone Benigni è un Geppetto - Charlot

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il legno in cui è intagliatoè l’umanità : lo scrisse - benissimo - Benedetto Croce, ma è anche la chiave del “”con cuisfida trasposizioni cinematografiche celebri - non tutte leggendarie - del burattino di Carlo Collodi, che dalla fine dell’800 ha ossessionato trasversalmente scrittori, registi e musicisti. Tra i suoi fans conta Patti Smith, l’Oscar Guillermo Del Toro (già al lavoro sulla propria versione), Federico Fellini, che disegnavacome.Il “” di, che inonderà le nostre sale in 600 copie dal 19 dicembre per poi salire a 670 sotto Natale, è pura bellezza, visivamente abbagliante. Una legione di maghi del prosthetic make-up capitanata dal bi-Oscar britannico Mark Coulier (quello degli “Harry Potter”, per ...

repubblica : Benigni: 'Il mio Geppetto comico e drammatico per il Pinocchio di Garrone' - mauriziocascel1 : RT @RepubblicaTv: Roberto Benigni è Geppetto nel Pinocchio di Garrone: 'Torno al pubblico che mi è mancato' - repubblica : RT @RepubblicaTv: Roberto Benigni è Geppetto nel Pinocchio di Garrone: 'Torno al pubblico che mi è mancato' -