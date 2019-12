Michelle Hunziker ad All Together Now ammette | “Sono stata maleducata”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 13 dicembre 2019)ad AllNow fa un ‘torto’ a Benji & Fede: “Sonomaleducata” Secondo appuntamento con lo show musicale diin onda giovedì 12 dicembre in prima serata su Canale 5. Benji & Fede ospiti di AllNow hanno fatto parte, in via del tutto eccezionale, del Muro Umano, giudicando i vari concorrenti.ha fatto un’ammissione rivolgendosi al duo musicale proveniente da Modena, composto da Benjamin Mascolo e Federico Rossi: “Sonomaleducata, siete venuti qui e non vi ho offerto nulla, non si fa così. Ho pensato di offrirvi un moscow mule”. Benji & Fede ad AllNow hanno preso alla lettera le parole dicantando, appunto, uno dei loro singoli di grande successo come ‘Moscow Mule’, dell’album ‘Siamo solo Noise’, che ...

dolcecinica : @MediasetPlay @m_hunziker @jaxofficial Michelle è una show woman perfetta. Conduce divinamente, canta benissimo, è… - GianfrancoSanni : Guardo #AllTogetherNow e vedo la sosia di #LorellaCuccarini anni 90/2000. La hunziker stessa acconciatura, colore d… - blckvals : RT @massimissimo89: Più Michelle Hunziker e meno D’Urso su Canale 5, grazie! ?? #AllTogetherNow -