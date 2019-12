Mercato Juventus | proposto un terzino La risposta di Paratici

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di giovedì 12 dicembre 2019)– Laè alla ricerca di rinforzi in vista della prossima finestra invernale di. Priorità al centrocampo e all’attacco, ma nelle ultime ore si starebbero valutando profili anche in difesa.osserva in casa delle big, con un identikit tracciato che porta a un giocatore francese attualmente in Ligue 1.Juve:Kurzawa,dice no Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal noto portale Calcio.com il Paris Saint-Germain avrebbe offerto alla società bianconera il profilo di Kurzawa per la fascia sinistra. La dirigenza però avrebbe rispedito al mittente la proposta del club parigino, con quest’ultimo che era intenzionato ad addolcire l’accordo in merito a un possibile approdo di Mattia De Sciglio nella capitale francese.

