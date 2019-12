In Resident Evil 3 Remake un personaggio si chiamerà Martin Sandwich | un tributo a una

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ildi3 recentemente rivelato da Capcom includerà una modalità multiplayer chiamataResistance, in cui una squadra di quattro sopravvissuti deve cercare di sfuggire a un esperimento mortale supervisionato da un giocatore avversario che controlla unnoto come Mastermind.Uno di questi sopravvissuti - Capcom ne ha confermati sei finora - si chiama. Capcom ha rivelato queste informazioni su Twitter.Oltre al reveal del, però, c'è dell'altro, perché il nome diè in qualche modo legato a Jill Valentine e a una battuta del primo.Leggi altro...

Eurogamer_it : Martin Sandwich di #ResidentEvil3 Remake è un tributo a una scena del primo #ResidentEvil. - OptiMagazine : I remake di #ResidentEvil3 e Resident Evil 2 si incontreranno prima dell'uscita? - TwitchTVGaming : RT @N36volpe1973: Sono In Diretta Live dalla mia #PS4live (RESIDENT EVIL 2 - Modalità Estrema) @TwitchtvGaming #ResidentEvil2 live at https… -