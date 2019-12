Il 2019 è stato un grande anno per i dispositivi indossabili (Di giovedì 12 dicembre 2019) (foto: Fabian Strauch/ Getty Images) Nel corso del terzo trimestre 2019 le consegne di dispositivi indossabili – in inglese wearables – sono quasi raddoppiate, con un incremento del 94,6 per cento su base annua. Complessivamente si tocca una cifra record con la vendita di ben 84,5 milioni di unità. I dati sono riportati dagli analisti dell’International Data Corporation (Idc) che spiegano come la forte domanda soprattutto di auricolari senza fili rappresenti il traino del settore. Da luglio a settembre, cuffie e auricolari smart hanno raggiunto i 40,7 milioni di unità commercializzate, con un incremento del 242 per cento rispetto agli 11,9 milioni del terzo trimestre 2018. “I device wearable per l’orecchio hanno registrato la più altra crescita, e si sono accaparrati la quota di mercato maggiore rispetto a tutti gli altri prodotti” si legge. Divengono così, come rileva uno dei ...

