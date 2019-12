Gli eventi per il 50esimo anniversario dalla strage di Piazza Fontana

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sono iniziati il 6 Novembre e termineranno il 16 Dicembre 2019 gli, le manifestazioni e le mostre dedicate aldelladi. Attentato terroristico di matrice neofascista estremista, a causa dell’attacco dinamitardo alla Banca Nazionale dell’Agricoltura persero la vita 17 persone e ne rimasero ferite 88. Quindi, in occasione del quinto decennale, si susseguiranno una serie di conferenze, mostre fotografiche edin memoria di quel fatidico 12 Dicembre 1969.di: ilGiovedì 7 Novembre 2019 è stata inaugurata la mostra “Milano – Anni ’60”, dedicata a uno dei decenni più controversi della Storia d’Italia. Questa, allestita nella prestigiosa sede di Palazzo Morando in Via Sant’Andrea, dedicherà una sua parte alladi, ...

