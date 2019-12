Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Se gli exit poll verranno confermati Boris Johnson otterrà un risultato straordinario e superiore alle aspettative degli ultimi giorni di campagna elettorale. Il palazzo della Bbc a Oxford Circus nel pieno centro di Londra proietta il volto di Boris con la scritta a caratteri cubitali: “Conservative - 368”. I primi dati stimano un’ampia maggioranza di 368 deputati per i Tory, che sarebbe il loro migliore risultato dalle elezioni del 1992 con John Major. Johnson ha conquistato 50 deputati in più rispetto a Theresa May nel 2017, ed è ben al di sopra della soglia di 326 seggi che garantisce la maggioranza.“E’il, ma lala stessa”, scherza un militante dei Tory con la coccarda azzurra nel seggio londinese di Westminster: “Boris ha riciclato l’accordo della May ma ha guadagnato oltre ...

HuffPostItalia : 'È cambiato il dottore, ma la pillola è sempre la stessa” - ErmannoCastaldo : RT @in_borderline: Ho cambiato Dottore. Entro, mi metto seduta e ho questo davanti. Ho l’ansia. Ora mi alzo e me ne vado. - SorrentinoEnzo : Il #Napoli ha cambiato il dottore ma il tumore resta #ForzaNapoliSempre #AncelottiOut #Gattuso -