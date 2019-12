Calciomercato | Mandzukic rimane in Italia | contatti Inter-Verona | la risposta del Torino

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Le squadrene si preparano a scendere in campo per la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno che preannuncia grande spettacolo ed in grado di portare indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo le dirigenze non stanno a guardare e preparano le strategie sul fronte, nelle ultime ore importanti aggiornamenti che riguardano le squadre di Serie A e non solo.– Il Milan sta riscontrando tanta fatica in attacco, per questo motivo la dirigenza sta pensando ad un doppio colpo. Non solo Zlatan Ibrahimovic, nelle ultime ore contatto con la Juventus per Mario, il croato non rientra più nei piani del club bianconero.– L’ha intenzione di accontentare Antonio Conte sul mercato, non solo de Paul, nelle ultime ore nuoviper Kulusevski, c’è da convincere l’Atalanta, proprietaria ...

