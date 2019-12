Ancona, i ladri entrano in casa e rubano anche i regali di Natale sotto l'albero (Di giovedì 12 dicembre 2019) Avrebbero approfittato dell'assenza dei padroni di casa per entrare al suo interno e rovistare tra i loro beni, con l'unico fine di portare via più oggetti possibili. Così hanno forzato una finestra, sono entrati all'interno dell'abitazione, si sono chiusi dentro in modo tale che nessuno, da fuori, potesse aprire e hanno iniziato a mettere a soqquadro la casa, sottraendo di tutto: soldi, gioielli, monili d'oro, preziosi, un salvadanaio pieno di monete e persino i regali di Natale già messi sotto l'albero.È accaduto ad Agugliano, in provincia di Ancona, dove, secondo quanto riportato da Ancona Today, dove un gruppo di malviventi, dopo aver tentato diversi furti, è riuscito a entrare dentro una casa e ha portato via anche le strenne natalizie. In base a quanto riportato dal quotidiano, il fatto si è verificato ieri pomeriggio, in una villetta di via Baleani, intorno alle 18, in un ...

