Amici 19 | Giuseppe dichiara guerra alla maestra Celentano | la situazione si fa sempre più

Leggi la notizia su comingsoon

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il ballerino pugliese si rifiuta di studiare una coreografia assegnatagli ddi classico.

Nevilia_Jk : Ma se Valentin è presunto e arrogante, Giuseppe allora cosa cazzo è? Non vuole fare neanche la coreografia di Elena… - zazoomblog : Amici 19 Giuseppe dichiara guerra alla Celentano: l’affronto per sabato - #Amici #Giuseppe #dichiara #guerra - LadyOscarBlonde : @TiSpezza @AmiciUfficiale @Ale_Celentano Il mio era un discorso in generale. Auguro ovviamente a Giuseppe una grand… -