All together now | J-Ax su Rosetta Falzone | “Dove vuole andare” ma la 61enne conquista la

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) J-Ax non avrebbe scommesso un centesimo su. Quando la sessantunenne è entrata in studio, infatti, l'ha definita come la classica signora che si può incontrare "con il carrello al supermercato e ti racconta dell'ultima volta che le hanno rubato la pensione". La concorrente, però, ha sorpreso tutti con uno straordinario talento vocale. Il marito, presente in studio, si è commosso.

breezystattoos : Ho visto 3 minuti di all together now dio santo, mai visto un programma così brutto e inutile in vita mia - GrassoEmanuele2 : Il. Mare calmo della seraaaaa... Vinceva il festival di Sanremo categoria giovani... #all together now... Giovanni grande esibizione. - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 c'è #AllTogetherNow! Ospiti della puntata @iva_zanicchi e @BenjieFede Conducono @m_hunzike… -