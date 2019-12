Alba Parietti | “Un fidanzato mi tradì con un’amica ho perdonato lei”

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Luana Rosatoracconta di essere stata tradita da un: per lui, perse una testa una sua cara amica, ma lei decise di perdonare quest'ultima Sono pochi coloro che non sono mai stati traditi e,, non fa parte di questa schiera di “fortunati”, anzi. Il tradimento subito da parte della conduttrice è stato doppio e lei ne ha parlato in una intervista rilasciata al settimanale Oggi. Impegnata con la presentazione del suo nuovo libro e recentemente balzata agli onori della cronaca rosa per gli scontri televisivi con Giampiero Mughini, lasi è concentrata su alcuni aspetti finora sconosciuti della sua vita privata e sentimentale. Anni fa, infatti, ha raccontato di essere stata tradita da uno dei suoi fidanzati con una delle sue più care amiche e la sua reazione è stata tutt’altro che prevedibile: ha deciso di perdonare non lui, ma ...

lamescolanza : Alba Parietti confessa: “Una mia amica mi tradì col mio fidanzato. L’ho perdonata” - Tommaso63478218 : @vienidameRai @caterinabalivo Come ti ho scritto prima,una bella gatta da pelare. Presenza bellissima ,grande fas… - valtaro : #Risse in tv, Alba Parietti: 'Sembriamo psicopatici' -