Ostia | auto fuori controllo finisce in giardino Morto 44enne

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Roma – Incidente mortale alle 8.20 circa di oggi in viale dei Romagnoli, all’altezza di via Cardinal Cybo, in direzione. Una Nissan Micra, dopo aver perso il, e’ finita in un. A perdere la vita, probabilmente a causa di un malore, un uomo di 44 anni. Sul posto per i rilievi gli agenti del gruppo Mare della Polizia locale di Roma Capitale. L'articoloinproviene da RomaDailyNews.

