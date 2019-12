Osservatorio Findomestic - Acquisti a rate per il 90% delle auto usate e il 75% di quelle

Leggi la notizia su quattroruote

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Gli italiani fanno sempre più ricorso al credito al consumo per finanziare l'acquisto di veicoli. Secondo la 26esima edizione dell', realizzata in collaborazione con Prometeia, gliriguardano il 90%e oltre il 75% dinuove. Per Gilles Zeitoun, direttore generale di, il credito "è sempre più percepito dai consumatori come uno strumento di pagamento utile e talvolta indispensabile: non a caso, secondo unindagine realizzata dallin collaborazione con Doxa, senza il ricordo al credito il 78% degli italiani che acquistano adovrebbe posticipare o abbandonare i propri progetti". Sale il peso dei veicoli sui consumi. Dall', inoltre, emerge come siano sempre di più le spese per la mobilità a sostenere la ripresa dei consumi. Quest'anno, gli italiani investiranno ...

