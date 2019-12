Nuoto | Gregorio Paltrinieri | “A Tokyo voglio giocarmela negli 800 | nei 1500 sl e nella 10

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)ha ritrovato il sorriso. L’oro neistile liberoEuropei in vasca corta a Glasgow (Gran Bretagna) ha fatto senza dubbio piacere al carpigiano che, dopo un digiuno di due stagioni, è tornato sul podio più alto della sua specialità preferita. Una prova con uno sviluppo particolare: gara di passo nei primi 600 metri e cambio di ritmo improvviso per fiaccare la resistenza dei rivali. L’ha costruito così il suo successo, perché la forma non è ancora al top e una partenza a razzo avrebbe potuto avere delle ripercussioni negative. “Tornare a vincere unsl è una cosa che aspettavo da tanto tempo.ultimi anni stava andando bene, avevo ottime sensazioni, ma non neisl. Mancava sempre qualcosa e mi dispiaceva davvero. Questa volta mi sono preso la medaglia d’oro e mi dà fiducia, soprattutto la sensazione di staccare ...

