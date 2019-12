I retroscena di Blogo | Pupo | Sanremo e altro | Rai1 su di lui

Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ad inizio 2020 parte il tour in giro per il mondo di. Un viaggio che lo porterà dall'Australia all'America ed in giro per l'Europa, non dimenticando ovviamente la nostra Italia. Insomma un tour che sarà una vera celebrazione della carriera di questo artista toscano che tanto ha dato al suo pubblico, ma che ha pure ricevuto tanto.L'occasione di questo tour è il quarantennale di "Su di noi" la canzone chelanciò nel Festival didel 1980 che è diventato nel tempo un suo brano manifesto e fra i pezzi più celebri e ricordati del suo immenso e fortunato repertorio.Idisu di lui pubblicato su TVBlog.it 11 dicembre 2019 07:47.

