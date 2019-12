Gazzetta | con Gattuso non giocheranno Mertens | Insigne e Callejon

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Uno dei motivi per cui alcuni calciatori si sarebbero lamentati con Carlo Ancelotti era il modulo, volevano tornare a giocare con il 4-3-3 che reputavano più congeniale a loro. Il presidente De Laurentiis li ha accontentati, come scrive ladello Sport, da oggi il Napoli ditornerà a giocare con il 4-3-3, ma con un piccolo particolare: forse non ci sarannoRino sa proporre gioco e ripartirà dal 4-3-3 che è il suo riferimento e che Ancelotti non è mai stato convinto di poter applicare efficacemente nonostante i precedenti di Sarri.non farà stravolgimenti in difesa, dove probabilmente coinvolgerà maggiormente Hysaj, magari a sinistra dove l’assenza di Ghoulam ha creato un buco. Mentre a centrocampo è probabile che agisca con una mezzala di qualità (Fabian Ruiz) e un’altra più di contenimento, che potrebbe essere Elmas. Che ...

