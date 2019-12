Esclusivo – Vi sveliamo i 10 comandamenti interni delle Sardine | le regole per gli

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ci sono diecialle quali i verticidovranno aderire quando si ritroveranno nel Sardina day sabato 14 dicembre a Roma, dove Mattia Santori ha chiamato a raccolta tutte ledi Italia. I numeri sono incredibili, gli organizzatori si aspettano di riempire la piazza simbolo della sinistra con 100.000 persone, rigorosamente senza bandiere. Ma il 14 dicembre, «la rivoluzione ittica» diventerà un evento di portata mondiale. Lescenderanno in strada anche a San Francisco, Boston, New york, Londra, Helsinki, Stoccolma, Copenhagen, Francoforte, Dresda, Zurigo, Varsavia, Bordeaux, Grenoble, Parigi, Dublino, Amsterdam, Vienna, Berlino, Edimburgo, Lisbona, Berna, Bruxelles, Madrid. 150 referenti locali (per ora) Il giorno dopo, il movimento concepito per fermare l’avanzatadestre proverà a darsi una linea, «3 o 5 punti programmatici» per ...

