Ecco il primo trailer di Ghostbusters | Afterlife

Leggi la notizia su trendit

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Non importa quanti anni abbiate. Il mito rappresentato da– Gli Acchiappafantasmi è conosciuto da tutti. Proprio nella giornata di ieri è stato rilasciato ilin italiano del sequel, ambientato trent’anni dopo le avventure di Peter Venkman, Ray Stantz ed Egon Spengler. Dalsi capisce che saranno i nipoti di Spengler a scoprire l’eredità lasciata dal nonno proprio nel momento in cui eventi paranormali riprendono la loro attività in un periodo di calma piatta. L’uscita del film è prevista per il 30 Luglio 2020 e fra i protagonisti vede anche l’attore Finn Wolfhard che interpreta Mike Wheeler in Stranger Things. Cosa succederà in questa nuova e straordinaria avventura? L'articoloildiproviene da Trash Italiano.

Novella_2000 : Sanremo 2020: ecco chi è il primo super ospite internazionale - mytechnology : Ghostbusters 3 Legacy: ecco il primo trailer dell’attesissimo sequel - bella54lp : RT @DataroomCorsera: ?? #Clima, #deforestazione e import dell'Occidente: l’Italia è il primo importatore europeo di carne bovina congelata d… -