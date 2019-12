Champions League | risultati e classifiche

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)dei giorni. Juventus e Napoli con Atlético e Liverpool. Inter e Atalanta insieme a Barcellona e Manchester City. ROMA –dei gironi. La competizione europea entra nella prima fase calda con quattro squadre italiane protagoniste: Juventus, Napoli, Inter e Atalanta.Di seguito ie ledei gironi dellaGruppo A Classifica: Paris Saint-Germain* 13; Real Madrid* 8; Club Brugge 3; Galatasaray 2 6^ giornataClub Brugge-Real MadridParis Saint-Germain-Galatasaray 5^ giornataGalatasaray-Club Brugge 1-1 (11′ Buyuk (G), 90’+2 Diatta)Real Madrid-Paris Saint-Germain 2-2 (17′, 79′ Benzema (R), 81′ Mbappé, 83′ Sarabia) 4^ giornataParis Saint-Germain-Club Brugge 1-0 (22′ ...

OptaPaolo : 1 - In Champions League l' #Atalanta è la prima squadra a passare alla fase a eliminazione diretta dopo aver perso… - GracenoteLive : ?? - Ansu Fati becomes the youngest goalscorer in Champions League history 17-040 - Ansu Fati (2019) 17-194 - Peter… - juventusfc : KICK-OFF! |??| #FINOALLAFINE BIANCONERI! ?? Per chiudere al meglio uno splendido girone di #UCL! LIVE MATCH ??… -