Alessandro Preziosi | tragico lutto | è morto suo papà

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Graveper l’attore. Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 dicembre è venuto a mancare suo padre, Massimo, la cui fama prescinde – e, per alcuni versi sovrasta – quella del volto di Elisa di Rivombrosa. 77 anni di età, l’uomo è stato un avvocato penalista di successo, la cui brillante carriera ha avuto inizio quando aveva solo 25 anni. Fino a luglio 2013 ha ricoperto anche la carica di Presidente della Camera Penale di Avellino. I suoi funerali si terranno giovedì 12 dicembre, alle 10, presso la Chiesa del Rosario di Avellino. La carriera di MassimoNon solo avvocato, ma anche uomo politico. Ildi, Massimo, è stato questo, e molto di più. Dal 1975 al 1980 ha ricoperto la carica di sindaco della città di Avellino; nel 2009, poi, concorse di nuovo alle elezioni, uscendone però sconfitto al ballottaggio contro Giuseppe ...

