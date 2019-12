Via dei Coronari a Roma | eletta tra le 10 strade più belle al mondo

notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) La rivista di arredamento e architettura statunitense, Architectural Digest, ha stilato la classifica delle 10piùdel. Tra di esse è presente la meravigliosa via dei, un tempo percorsa dai pellegrini che andavano a San Pietro. Via deiè una dellepiùdigrazie ai suoi edifici Rinascimentali e i suoi colori caratteristici. Deve il suo nome ai venditori di oggetti sacri e corone religiose presenti, in passato, lungo i suoi 500 metri. La sua origine è però di età medievale. All’epoca si chiamava Via Recta, perché era una delle poche ad andamento regolare. Ci abitavano soprattutto famiglie nobili, le quali riuscirono a costruire le case grazie al consenso papale. Oggi si possono ammirare ancora da vicolo del Curato fino a via Sant’Agostino. Un altro motivo per cui viene considerata bellissima è proprio perché percorrendola si ...

