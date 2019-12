Russiagate | è guerra di prove negli Usa E l’Italia torna centrale

it.insideover

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il procuratore John Durham, incaricato dall’Attorney general William Barr di indagare di indagare sulle origini dele sulla presunta cospirazione ai danni di Donald Trump, ha dichiarato di non essere d’accordo con le conclusioni delle indagini dell’Ispettore generale del Dipartimento di Giustizia Michael Horowitz secondo le quali l’Fbi era giustificata, nel 2016, ad avviare un’indagine nei confronti del presidente. Lo ha reso noto Durham stesso in una nota. “Sulla base delleraccolte fino ad oggi, e mentre la nostra indagine è in corso, il mese scorso abbiamo informato l’ispettore generale di non essere d’accordo con alcune delle conclusioni del suo rapporto su come è stato aperto il caso dell’Fbi”, ha affermato Durham. In un passaggio chiave, il procuratore conferma di aver raccoltoanche al di fuori ...

AllegriMara : RT @enrico_farda: Quanta verità in un piccolo tweet. Peccato che @espressonline continui la guerra a #Renzi e ha fatto cadere inchieste #Ru… -