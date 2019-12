Leggi la notizia su affaritaliani

(Di martedì 10 dicembre 2019) Wall Street ai massimi (+11% da inizio anno), Europa ed Asia in recupero, persino la piccola e fragile Italia che vede il Ftse Mib che da inizio anno guadagna oltre il 25%. Per i gestori dei fondi, più “aggressivi” per definizione rispetto a case d’investimento “mainstream” come State Street, Vanguard o Pimco, la tentazione di scommettere sul futuro ribasso è sempre più forte. Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Pronti allo scoppio della bolla Gli hedge fund cavalcano l'Orso - EdizGiorgione : 'Chiuderanno redazioni locali de La Provincia', i giornalisti pronti allo sciopero - - Feisct : CitizenM: gli hotel senza reception pronti allo sbarco in Italia -