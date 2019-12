Manovra,ricompense per 'bollette pazze'

Stop alle' di luce,gas, acqua,servizi telefonici,televisivi e internet. Oltre al rimborso, gli utenti vittime riceveranno anche il 10% dell' ammontare contestato e non dovuto. E' quanto prevede uno degli emendamenti allaapprovati in commissione Bilancio del Senato. Via libera anche allo stanziamento di 12 mln in più in 3 anni per il piano "contro la violenza sessuale e di genere". E 'Quota rosa' dal 30 al 40% nelle società quotate. Previsti più poteri alla Consob contro le truffe online.(Di martedì 10 dicembre 2019)