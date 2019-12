Il procuratore aggiunto di Avellino iscritto nel registro degli indagati

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Ildi, Vincenzo D’Onofrio, è statonelcon l’accusa di concussione. Si tratta della stessa indagine nella quale è stato indagato l’ex capoispettori del Ministero della Giustizia, Andrea Nocera, al quale, però, era stata contestata l’accusa di corruzione in concorso. Lo stessa ipotesi di accusa anche per l’ex senatore di Forza Italia Salvatore Lauro e l’armatore Salvatore Di Leva. Le indagini su D’Onofrio sono finalizzate all’accertamento di presunte pressioni esercitate sull’armatore per la riparazione di una barca usata per le gite nel Golfo. Nelle indagini pare coinvolto anche Gabriele Cesarano, ufficiale della Guardia di Finanza. L'articolo Ildinel...

