Il piccolo Gabriele torna a casa

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tutti hanno sentito parlare della sua storia e tutti l’hanno conservata dentro il proprio cuore.Costanzo il bambino di 2 anni che è stato colpito da una rara malattia, nelle scorse settimane, è stato ricoverato in ospedale per essere sottoposto ad un trapianto di midollo osseo. Adesso è arrivata la meravigliosa notizia che ilsta bene ed è uscito dalle mura di quell’ospedale. Il trapianto è andato bene e adesso potràre asua, tra le braccia della sua mamma e del suo papà. La bellissima notizia è stata data dai suoi genitori, sulla pagina Facebook che loro stessi hanno creato: Gabry Little Hero. E’ stato proprio grazie a quest’ultima, che i suoi genitori sono riusciti a trovare un donatore. È passato circa un mese dal giorno ...

