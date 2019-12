Grande Fratello | ricordate il vincitore Andrea Cocco? Com’è oggi

velvetgossip

(Di martedì 10 dicembre 2019)Hiraiè stato ildel11. Con la sua bellezza, eleganza ed educazione l’italo giapponese è riuscito a conquistare l’amore del pubblico, sbaragliando i suoi coinquilini. Dopo il successo avuto grazie alla sua partecipazione al reality di lui si sono perse le tracce in tv, ma cosa faHiraiè diventato un attore Ilper lui è stata una vetrina importante che gli ha permesso di accedere al mondo del cinema., infatti. subito dopo la vittoria, ha deciso di studiare recitazione. Nel 2013 ha preso parte al lm di Alberti de Venezia, “Io è morto” e, l’anno dopo, alle serie “F*ck the Zombies”. Nel 2016 è stato protagonista della web serie “Forse sono io”, con Vincenzo Aleri e Gianmarco Tognazzi, fino ad arrivare al film “The Broken Key”. La vita privata del modello ed attoreè ricordato anche ...

