Cosa aspetta Renzi a far rimuovere quelle foto? Intervista a Corrado Formigli

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Lesono ancora presenti sulle pagine di Italia Viva.no per attivarsi a rimuoverle?”.ripercorre in una lunga chiacchierata con Huffpost i passaggi della vicenda che lo ha visto involontaria preda di una tempesta di fango sui social. “Colpa” un’a Matteo, e una domanda sulla questione della casa acquistata dall’ex premier anche grazie a un prestito ricevuto da un imprenditore già nominato in Cassa depositi e prestiti, nonché finanziatore della fondazione Open. ”È legittimo porsi la domanda se ci sia stato uno scambio o è lesa maestà?”, chiede provocatoriamente il giornalista. La cui casa e il cui indirizzo sono state pubblicate su alcune pagine social di Italia viva, oggetto di insulti e invettive da parte dei supporter del fu rottamatore. Che lo ha ...

