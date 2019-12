CorSport | addio Ancelotti C’è Gattuso che ha incontrato Adl | torna il 4-3-3

ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) I requisiti che avrebbe dovuto avere il successore dierano tre, scrive il Corriere dello Sport. La tendenza al 4-3-3, la fama del duro e qualcosa che lo legasse ad, anche solo un incrocio di storie. Ecco perché, dopo le prime chiacchierate con Allegri e Spalletti, Aurelio De Laurentiis ha virato verso Rino. “d’altro canto lo chiamano ‘ringhio’, da sempre, e ora gliela farà vedere lui, da domani, con quella faccia un po’ così e quell’espressione un po’ così, cosa significhi “abbandonare” un gentiluomo che in quarant’anni ne ha viste tante”., che ha vissuto già una situazione del genere a Monaco, non è rimasto scosso dalle voci trapelate da Castel Volturno. Ha capito tutto con molto anticipo. Dalle indiscrezioni filtrate, pare anche chee De Laurentiis si siano incontrati a Roma per discutere del passaggio di consegne. In ogni caso, la ...

