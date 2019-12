Come giocare a nascondino con la realtà aumentata

bigodino

(Di martedì 10 dicembre 2019)con la? Ebbene sì, un classico gioco per bambini, con cui sono cresciute generazioni di persone, trova una nuova vita grazie alle nuove tecnologie. Diventando interattiva e ancora più avvincente. Tutto merito di un nuovo progetto di Google. Una nuova Depth Api per Google ARCore permette di sfruttare la profondità nella, per poter definire meglio il piano reale di visualizzazione e lo sfondo. In questo modo tutti quei giochi che sfruttano proprio laPokemon Go, potrebbero permetterci dicon Pikatchu. Non sarebbe bellissimo? La Depth API di Google ARCore funziona in modo molto semplice con un sistema che funzionala modalità Ritratto di Google Fotocamera: si crea una mappa di profondità con all’interno elementi virtuali che sembrano però reali. Basta spostare il telefonino ...

Martino78Marco : @_LaDea_ Quando ce vò ce vò?? Almeno tu te lo puoi permettere...vedo altre che non possono e si vantano come se l’av… - Pasqual64677690 : @scottotweet Caro Scotto come si fa a mandare via un allenatore come Ancelotti e far vincere quei mocciosi di gioca… - pap1pap : @VVMM891 verratti è il giocatore più importante che ha tuchel...con lui o senza sono 2 squadre diverse. Tuchel che… -