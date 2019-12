Capodanno a Riccione | Emma | Mahmood e Alberto Urso insieme a Deejay On Ice

velvetgossip

(Di martedì 10 dicembre 2019)è il punto sinergico estivo italiano per eccellenza, ma anche nell’inverno il comune emiliano riesce a reinventarsi benissimo: Piazzale Ceccarini dal 29 dicembre al 1 gennaio ospiterà infattiOn Ice. La piazza diventerà un dance floor a ingresso libero che infuocheràcon una kermesse musicale invidiabile. Andiamo a conoscere gli ospiti per ora confermati. Ospiti d’eccellenza alon Ice:Marrone eL’ospite che sta facendo più parlare dell’evento èin persona, che sta vivendo l’anno d’oro: vincitore del Festival di Sanremo, vincitore dell’MTV EMA come miglior artista italiano e secondo classificato all’Eurovision Song Contest sempre con il brano Soldi. È lui il grande nome di questoOn Ice, che il 29 dicembre sarà presenteadMarrone, sulla cresta ...

